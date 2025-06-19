السفير السعودي بالقاهرة يلتقي نظيره الإيراني لبحث التطورات الإقليمية



وكالات

‏استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، صالح بن عيد الحصيني، في مقر السفارة، رئيس مكتب رعاية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في القاهرة، السفير محمد حسين سلطاني فرد.

وخلال اللقاء جرى بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك، من بينها المستجدات الاقليمية والمساعي المبذولة لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء نائب السفير، خالد بن حماد الشمري، ورئيس الشؤون السياسية بالسفارة، طلال بن غرم الله الغامدي.