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التلفزيون الإيراني: بدء الموجة 13 من عمليات الوعد الصادق 3 ضد إسرائيل

01:25 ص الخميس 19 يونيو 2025

إطلاق صواريخ من إيران

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وكالات

أعلن التليفزيون الإيراني، في الساعات الأولى من صباح الخميس، إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الثقيلة نحو إسرائيل، معلنا بدء الموجة 13 من عمليات الوعد الصادق 3 عبر إطلاق صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى.

في السياق ذاته، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، قبل قليل، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدة أن صفارات الإنذار دوت في منطقة تل أبيب وعدة مناطق أخرى في وسط البلاد، في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا غير مسبوق.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد عملية الإطلاق، وأن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديدات الصاروخية القادمة، دون أن يحدد عدد الصواريخ أو طبيعة الأهداف المستهدفة.

في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض سقطت في مدينة الرملة، ما أدى إلى اندلاع حرائق، في حين لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

يأتي هذا التطور وسط تصاعد حاد في التوتر بين إيران وإسرائيل، ما يزيد من مخاوف اتساع رقعة الصراع في المنطقة.



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