تقارير أمريكية: ترامب وافق على خطط مهاجمة إيران

وكالات

كشفت شبكة "سي بي إس نيوز"، نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض، أن اجتماع غرفة العمليات الذي ترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران قد انتهى، دون الإعلان عن قرارات تنفيذية فورية.

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، استنادًا إلى ثلاثة مصادر مطلعة، أن ترامب أبلغ كبار مساعديه بموافقته على خطط للهجوم على إيران، لكنه أرجأ اتخاذ القرار النهائي، في انتظار ما إذا كانت طهران ستتخلى عن برنامجها النووي.

ونقلت شبكة "سي إن إن" أيضاً عن مصدر في الكونغرس أن إدارة ترامب تعتزم تقديم إحاطة سرية حول الملف الإيراني لمجلس الشيوخ في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا تمارس سوى حقها المشروع في الدفاع عن النفس، مشيرًا إلى أن بلاده لم ترد حتى الآن إلا على إسرائيل، دون أن تستهدف الدول الداعمة لها.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران، وسط ترقب دولي لأي تحركات عسكرية محتملة قد تؤثر على استقرار المنطقة بأسرها.