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إيران: ردنا حتى الآن مقتصر على إسرائيل وليس على من يساعدها ويدعمها

12:47 ص الخميس 19 يونيو 2025

عباس عراقجي

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وكالات

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا تمارس سوى حقها المشروع في الدفاع عن النفس، مشيرًا إلى أن بلاده لم ترد حتى الآن إلا على إسرائيل، دون أن تستهدف الدول الداعمة لها.

وأوضح عراقجي، في تصريحات إعلامية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من افتعل هذه الحرب بهدف تقويض المسار الدبلوماسي، مشددًا على أن إيران "أثبتت عمليًا التزامها العلني بعدم السعي إلى امتلاك أسلحة نووية"، وأن هذا الموقف لا يزال ثابتًا.

وأضاف الوزير الإيراني أن بلاده ستواصل الدفاع عن نفسها بفخر وشجاعة، وستجعل المعتدي "يندم ويدفع ثمن خطئه الجسيم"، مؤكدًا في الوقت ذاته التزام إيران بالمسار الدبلوماسي، باستثناء النظام الإسرائيلي، الذي وصفه بغير الشرعي والمبيد والمحتل.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في بيان له مساء أمس، استهداف مواقع إنتاج أسلحة وأجهزة طرد مركزي ومواقع تطوير لمشروع الأسلحة النووية الإيرانية، موضحا أن 60 مقاتلة أنهت قبل قليل سلسلة هجمات على 20 هدفا عسكريا في إيران.

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عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني إسرائيل نتنياهو إيران إيران وإسرائيل
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