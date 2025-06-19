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فايننشال تايمز: بريطانيا تتأهب لهجوم أمريكي محتمل على إيران

12:15 ص الخميس 19 يونيو 2025

كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني

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وكالات

قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، الأربعاء، إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وضع حكومته في حالة تأهب تحسبا لهجوم أمريكي محتمل على إيران، على الرغم من إصراره قبل 24 ساعة، على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعط إشارة بهجوم وشيك.

وأكد مسؤولون بريطانيون، أن الوضع خطير ومتقلب. بينما ناقش فريق ستارمر ما إذا كان الرئيس الأمريكي يسعى لضرب منشآت إيران النووية انطلاقا من قاعدة "دييجو جارسيا" الجوية المشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ناقش إمكانية شن هجوم أمريكي على إيران خلال اجتماع للجنة الطوارئ اليوم الأربعاء، وفق مسؤولين مطّلعين.

وضم الاجتماع كبار الوزراء وقادة الجيش ومسؤولي الاستخبارات البريطانية والسفير الأمريكي بيتر ماندلسون.

وأكدت الصحيفة، أن الوزراء البريطانيين جددوا دعوتهم إلى خفض التصعيد، وهو أحد الأسباب الرسمية وراء عدم تقديم أي دعم بريطاني لإسرائيل في صد الهجمات الصاروخية الإيرانية.

وأوضحت الصحيفة، أن استخدام الولايات المتحدة لقاعدة "دييجو جارسيا" الجوية، من شأنه أن يدفع بريطانيا إلى الاقتراب من الصراع. في حين يؤكد مسؤول بريطاني، أنه لا توجد حتى اللحظة إجابة واضحة في ما يتعلق بضرورة حصول أمريكا على موافقة بريطانيا لاستخدام القاعدة المشتركة لشن هجومها المحتمل على إيران.

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