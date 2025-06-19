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بعد قصفها بصاروخ إيراني.. هدم 20 برجًا سكنيًا في بات يام الإسرائيلية

12:07 ص الخميس 19 يونيو 2025

هدم 20 برجًا سكنيًا في بات يام الإسرائيلية

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الأربعاء، إن 20 برجا سكنيا سيتم هدمها في مدينة بات يام الإسرائيلية بعد تعرضها لصاروخ باليستي إيراني.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن 1500 شخص يسكنون هذه الأبراج في بات يام أصبحوا بلا مأوى.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن فرق الإنقاذ ستعود لبات يام جنوبي تل أبيب بعد مرور 4 أيام على سقوط الصاروخ الإيراني هناك، لمواصلة البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، وذلك بعد أن تبيّن في معهد الطب الشرعي أن إحدى المفقودات لم يُعثر عليها بعد.

ويوم الأحد الماضي، أعلن جيش الاحتلال مقتل امرأة عمرها 44 عامًا في بات يام، في قصف صاروخي إيراني استهدف المدينة في الصباح.

وأفاد موقع "والا" العبري، بسقوط 4 قتلى و140 مصابًا في القصف الصاروخي الإيراني على مدينتي بات يام ورحوفوت جنوب تل أبيب فجر الأحد.

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