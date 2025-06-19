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جوتيريش يعارض أي تدخل عسكري إضافي في الصراع الإيراني الإسرائيلي

12:05 ص الخميس 19 يونيو 2025

أنطونيو جوتيريش

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نيويورك - (د ب أ)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأربعاء، إنه يعارض المزيد من الهجمات في الصراع الدائر بين إسرائيل وإيران، وأعرب عن دعمه لحل دبلوماسي.

وذكر جوتيريش في نيويورك: "أن أي تدخلات عسكرية إضافية قد تكون لها تبعات هائلة، ليس على المشاركين فحسب، بل على المنطقة بأسرها والسلم والأمن الدوليين عموما".

وأضاف جوتيريش: "أحث الجميع بشدة على تجنب المزيد من تدويل الصراع". ولم يذكر جوتيريش، 76 عاما، إدارة الرئيس دونالد ترامب أو الولايات المتحدة صراحة.

وجدد جوتيريش دعوته لخفض التصعيد الفوري، الذي ذكر أنه يجب أن يفضي إلى وقف لإطلاق النار.

وتابع قائلا: "تظل الدبلوماسية أفضل طريق والوحيد لعلاج المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني والمسائل الأمنية الإقليمية".

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