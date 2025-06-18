ترامب عن إيران: الخيار ينحصر بين القتال أو حصولها على أسلحة نووية

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن رئيس الأركان الأمريكي يتابع ما يحدث بين إسرائيل وإيران ويتفق معه، مؤكدا أنه لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران.

وأوضح ترامب، أن إسرائيل تبلي بلاء حسنا، لافتا إلى أنه بحث الملف الإيراني مع قائد الجيش الباكستاني.

وأكد ترامب، أنه لا يريد أن ينخرط في إيران "لكنني لطالما قلت إنه لا يمكنها الحصول على سلاح نووي"، مضيفا "أعتقد أن إيران كانت على بعد أسابيع قليلة من امتلاك سلاح نووي".

وأشار ترامب في الوقت نفسه، إلى أن إيران كانت قريبة من إبرام اتفاق نووي جيد، لافتا إلى أن الإيرانيين يريدون القدوم لكن الوقت متأخر وهم لا يستطيعون الخروج من إيران بفعل الصواريخ التي تسقط عليهم.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه لا يريد القتال لكن الخيار ينحصر بين القتال أو حصول إيران على أسلحة نووية، مؤكدا أنه لم يغلق الباب أمام المفاوضات مع إيران.