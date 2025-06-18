الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 20 موقعا نوويًا في إيران

وكالات

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن شن غارات على نحو 20 موقعا نوويا إيرانيا ومواقع إنتاج أسلحة في طهران.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إلى أنه استهدف مواقع إنتاج أسلحة وأجهزة طرد مركزي ومواقع تطوير لمشروع الأسلحة النووية الإيرانية، موضحا أن 60 مقاتلة أنهت قبل قليل سلسلة هجمات على 20 هدفا عسكريا في إيران.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن المواقع التي استهدفها تستخدم لتمكين إيران من توسيع تخصيب اليورانيوم لإنتاج أسلحة نووية، مشيرا إلى أنه هاجم مصانع لإنتاج المواد الخام ومكونات تجميع الصواريخ ومواقع لإنتاج أنظمة دفاع جوي بإيران.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيواصل إلحاق الضرر ببرنامجي الأسلحة النووية والصاروخية للنظام الإيراني.