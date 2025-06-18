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الرئاسي اليمني يحذر من عواقب تدخل الحوثيين بالصراع بين إسرائيل وإيران

10:59 م الأربعاء 18 يونيو 2025

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي

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صنعاء - (د ب أ)

حذر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم الأربعاء، من عواقب وخيمة على البلاد حال استمرار تدخل الحوثيين بالصراع الدائر بين إسرائيل وإيران.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عقد اجتماعًا في العاصمة المؤقتة عدن، مع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وعدد من المسؤولين.

وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والخدمية، والإنسانية، إضافة إلى تطورات المنطقة في ضوء التصعيد الحربي الإسرائيلي الإيراني، وانعكاساته على الأمن اليمني والإقليمي والأوضاع المعيشية في البلاد.

وتضمن الاجتماع تقدير موقف بشأن تطورات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وتداعياتها المحتملة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، والأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في البلاد.

وحذر المجتمعون على هذا الصعيد "الحوثيين من مغبة استمرارها بزج اليمن وشعبه في الصراعات الإقليمية المدمرة (حرب إسرائيل وإيران)".

كما حملوا "الحوثيين كامل المسؤولية عن العواقب والتداعيات الوخيمة المترتبة على أي أعمال إضافية متهورة، تنطلق من الأراضي اليمنية، من شأنها إغراق البلاد بمزيد من الأزمات، بما في ذلك مضاعفة عسكرة الممرات المائية، وتهديد الأمن الغذائي، وما تبقى من فرص العيش، ومفاقمة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط مواصلة الجماعة عملياتها "ضد إسرائيل إسنادا لغزة".

يأتي ذلك في ظل استمرار الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل منذ أيام، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

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