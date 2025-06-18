هربًا من صواريخ إيران.. إسرائيليان يعقدان قرانهما داخل ملجأ- فيديو

تل أبيب - (د ب أ)

عقد زوجان إسرائيليان قرانهما في ملجأ للحماية من القنابل بدلا من موقع زفاف شهير في الخضيرة، وهي بلدة ساحلية شمال تل أبيب، وسط الهجمات الصاروخية الإيرانية، حسبما ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم .

وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجين اسمهما عومر، 29 عاما، وشير، 30 عاما.

وقالت شير للقناة التلفزيونية 12 الإسرائيلية إن الزوجين فكرا في تأجيل الحفل لمدة شهر، ولكن بعد التشاور مع الحاخام الذي سيجري المراسم، قررا المضي قدما عندما عرضت سلطات الخضيرة ملجأ للحماية من القنابل كمكان لإقامته.

ومرت المراسم دون دوي إنذار من الغارات الجوية.

هرباً من الصواريخ الإيرانية.. مستوطنان يكملان حفل زفافهما داخل ملجأ pic.twitter.com/kTr45oGGQE — خبرني - khaberni (@khaberni) June 18, 2025

وتعني قيود الحرب أن السكان الإسرائيليين لا يمكنهم إقامة تجمعات كبيرة في الأماكن المفتوحة.

وقال عمدة الخضيرة نير بن حاييم للصحيفة: "فعلنا شيئا كهذا للمرة الأولى، ونحن فخورون به".

وبث التلفزيون الإسرائيلي جزءا من المراسم، التي حضرها عدد من الضيوف.