إعلان

هربًا من صواريخ إيران.. إسرائيليان يعقدان قرانهما داخل ملجأ- فيديو

10:59 م الأربعاء 18 يونيو 2025

إسرائيليان يعقدان قرانهما داخل ملجأ

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تل أبيب - (د ب أ)

عقد زوجان إسرائيليان قرانهما في ملجأ للحماية من القنابل بدلا من موقع زفاف شهير في الخضيرة، وهي بلدة ساحلية شمال تل أبيب، وسط الهجمات الصاروخية الإيرانية، حسبما ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم .

وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجين اسمهما عومر، 29 عاما، وشير، 30 عاما.

وقالت شير للقناة التلفزيونية 12 الإسرائيلية إن الزوجين فكرا في تأجيل الحفل لمدة شهر، ولكن بعد التشاور مع الحاخام الذي سيجري المراسم، قررا المضي قدما عندما عرضت سلطات الخضيرة ملجأ للحماية من القنابل كمكان لإقامته.

ومرت المراسم دون دوي إنذار من الغارات الجوية.

وتعني قيود الحرب أن السكان الإسرائيليين لا يمكنهم إقامة تجمعات كبيرة في الأماكن المفتوحة.

وقال عمدة الخضيرة نير بن حاييم للصحيفة: "فعلنا شيئا كهذا للمرة الأولى، ونحن فخورون به".

وبث التلفزيون الإسرائيلي جزءا من المراسم، التي حضرها عدد من الضيوف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهجمات الصاروخية الإيرانية إسرائيل تل أبيب إيران وإسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئاسي اليمني يحذر من عواقب تدخل الحوثيين بالصراع بين إسرائيل وإيران

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الملاجئ Vs الصواريخ.. هكذا استهدفت إيران "غرف إسرائيل المحصنة"
ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى 6 بعد استخراج جثة سيدة
الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة
السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو