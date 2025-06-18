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إرنا: قصف إسرائيلي يستهدف مقر الشرطة الإيرانية ويسفر عن إصابات

10:54 م الأربعاء 18 يونيو 2025

قصف إسرائيلي أرشيفية

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وكالات

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، بإصابة عدد من الأشخاص بعد أن استهدفت إسرائيل مقر الشرطة الوطنية الإيرانية في ضربة اليوم.

وقالت وكالة (إرنا)، إن عددًا من المباني القريبة من مقر قيادة إنفاذ القانون الوطنية الإيرانية تم استهدافها "في إطار العدوان المستمر من قِبل النظام الصهيوني الغاصب والوحشي".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، زعم في وقت سابق أن بلاده "دمرت" مقر الأمن العام الإيراني.

وقال كاتس، إن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي "دمرت مقر الأمن العام للنظام الإيراني، وهو الذراع القمعي الرئيسي للديكتاتور الإيراني". ولم تتمكن CNN من التحقق من هذا الادعاء بشكل مستقل، ولم يقدم كاتس مزيدًا من التفاصيل.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، في وقت سابق، بوقوع غارة إسرائيلية قرب منشأة تابعة للهلال الأحمر في طهران. ويقع مقر قيادة إنفاذ القانون الوطنية في الشارع نفسه الذي يقع فيه مقر الهلال الأحمر.

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