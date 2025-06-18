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نتنياهو يشكر ترامب على دعمه لإسرائيل

10:46 م الأربعاء 18 يونيو 2025

نتنياهو

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وكالات

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "الوقوف إلى جانبه" بينما تواصل إسرائيل المضي قدمًا في حربها ضد إيران.

وفي رسالة فيديو نشرها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، شكر نتنياهو ترامب على "الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لنا في الدفاع عن سماء إسرائيل"، مضيفًا أن نتنياهو وترامب تحدثا بانتظام، بما في ذلك محادثة "ودية للغاية" الليلة الماضية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أود أن أشكر الرئيس ترامب على الدعم"، موضحًا أن إسرائيل "تضرب نظام آية الله خامنئي بشدة" لأنها تلحق الضرر بالمنشآت النووية الإيرانية والصواريخ و"رموز القوة"، وفق قوله.

ومن جانبه، حذر الحرس الثوري الإيراني المستوطنين الإسرائيليين في بيان، الأربعاء، من البقاء في إسرائيل.

وعرض الحرس الثوري على المستوطنين الإسرائيليين خيارين، إما "الموت البطيء داخل حياة جحيمية في الملاجئ"، أو "الهروب السريع من الأراضي المحتلة التي اغتصبها أجدادكم".

وقال الحرس الثوري الإيراني في نص بيانه: "يا سكان الأراضي المحتلة في القدس! إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالاعتماد على الشعب الإيراني الباسل، قد حطّمت منظومة الدفاع الجوي للجيش الصهيوني خلال عدة عمليات سابقة، واليوم سماء الأراضي المحتلة فتحت ذراعيها للصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية".

وأكد أن "الضربات الصاروخية ستكون دقيقة ومستمرة، وكما رأيتم يوم أمس، فقد استُهدفت مقار الموساد و(أمان) (الاستخبارات العسكرية)، وقواعد الطائرات الحربية للجيش الصهيوني ، في أنحاء مختلفة من الأراضي المحتلة".

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