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فرق الإنقاذ الإسرائيلي تعود لبات يام للبحث عن مفقودين بعد القصف الإيراني

10:36 م الأربعاء 18 يونيو 2025

فرق الإنقاذ الإسرائيلي تعود لبات يام أرشيفية

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وكالات

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن فرق الإنقاذ ستعود لبات يام جنوبي تل أبيب بعد مرور 4 أيام على سقوط الصاروخ الإيراني هناك، لمواصلة البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، وذلك بعد أن تبيّن في معهد الطب الشرعي أن إحدى المفقودات لم يُعثر عليها بعد.

ويوم الأحد الماضي، أعلن جيش الاحتلال مقتل امرأة عمرها 44 عامًا في بات يام، في قصف صاروخي إيراني استهدف المدينة في الصباح.

وأفاد موقع "والا" العبري، بسقوط 4 قتلى و140 مصابًا في القصف الصاروخي الإيراني على مدينتي بات يام ورحوفوت جنوب تل أبيب فجر الأحد.

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