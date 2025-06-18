خياران.. ماذا عرض الحرس الثوري الإيراني على المستوطنين الإسرائيليين؟

وكالات

حذّر الحرس الثوري الإيراني المستوطنين الإسرائيليين في بيان، الأربعاء، من البقاء في إسرائيل.

وعرض الحرس الثوري على المستوطنين الإسرائيليين خيارين، إما "الموت البطيء داخل حياة جحيمية في الملاجئ"، أو "الهروب السريع من الأراضي المحتلة التي اغتصبها أجدادكم".

وقال الحرس الثوري الإيراني في نص بيانه: "يا سكان الأراضي المحتلة في القدس! إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالاعتماد على الشعب الإيراني الباسل، قد حطّمت منظومة الدفاع الجوي للجيش الصهيوني خلال عدة عمليات سابقة، واليوم سماء الأراضي المحتلة فتحت ذراعيها للصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية".

وأكد أن: "الضربات الصاروخية ستكون دقيقة ومستمرة، وكما رأيتم يوم أمس، فقد استُهدفت مقار الموساد و(أمان) (الاستخبارات العسكرية)، وقواعد الطائرات الحربية للجيش الصهيوني ، في أنحاء مختلفة من الأراضي المحتلة".

وأضاف البيان: "كان قائد حرس الثورة الإسلامية قد حذّر: أبواب جهنم ستُفتح عليكم.. وصواريخ القوة الجوفضائية لن تدعكم تقضون لحظة واحدة خارج الملاجئ تحت الأرض، وقد مضت أيام لم تروا فيها ضوء الشمس".

وتابع البيان في خطابه الموجّه إلى المستوطنين الإسرائيليين: "تأكّدوا أن صفارات الإنذار لن تصمت لحظة واحدة، وعليكم أن تختاروا بين (الموت البطيء) داخل حياة جحيمية في الملاجئ، أو الهروب السريع من الأراضي التي اغتصبها أجدادكم، علّكم تجدون حياةً خارج الجحيم القادم".