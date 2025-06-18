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نتنياهو: نعاني من خسائر فادحة بسبب الضربات الإيرانية

10:32 م الأربعاء 18 يونيو 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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وكالات

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تعاني من خسائر فادحة في ظل الضربات المتبادلة مع إيران.

وقال نتنياهو في كلمة متلفزة له اليوم: "نعاني من خسائر فادحة لكن الجبهة الداخلية قوية وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى"، زاعمًا "نسيطر على سماء طهران، ونضرب المواقع النووية، والصواريخ، والمقار، ورموز القوة في إيران".

وأضاف أن إسرائيل "تتقدم خطوة بخطوة نحو إزالة التهديد النووي وتهديد الصواريخ الباليستية"، وفق ادعائه.

وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي لرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا: "أود أن أشكر الرئيس ترامب، الصديق العظيم لإسرائيل"، مضيفًا "أشكره على وقوفه إلى جانبنا، وأشكره على دعم الولايات المتحدة في الدفاع عن أجواء إسرائيل".

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