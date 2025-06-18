أمريكا تُجلي بعض موظفي سفارتها وعائلاتهم من إسرائيل

وكالات

أجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بعض موظفي سفارتها وأفراد عائلاتهم من إسرائيل على متن طائرة عسكرية أمريكية، وفق ما أفاد به ثلاثة مصادر لشبكة CNN.

وقالت المصادر للشبكة، إنه لم يتم إصدار أمر بإخلاء السفارة الأمريكية بإسرائيل بالكامل، ولم يُطلب من الدبلوماسيين وأفراد عائلاتهم المغادرة.

واستفاد المغادرون من تصريح المغادرة الطوعية الصادر نهاية الأسبوع الماضي في ظل تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران. كما غادر بعضهم البلاد عبر طرق برية إلى الأردن، وفقًا لأحد المصادر.

ومن جانبه، صرح متحدث باسم السفارة الأمريكية بأنه "نظرًا للوضع الراهن، وفي إطار تصريح مغادرة السفارة، بدأ موظفو البعثة بمغادرة إسرائيل عبر وسائل متنوعة". كما أعلنت السفارة أمس الثلاثاء أن مكاتبها ستظل مغلقة حتى نهاية الأسبوع.

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعمل على ترتيب رحلات إجلاء ومغادرة سفن سياحية للأمريكيين الذين يرغبون في مغادرة إسرائيل.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، الثلاثاء، أن الوزارة شكلت قوة مهام تعمل على مدار الساعة للتعامل مع الصراع الدائر، بما في ذلك تقديم الدعم للأمريكيين.