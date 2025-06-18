إسرائيل: تلقينا رسائل من إيرانيين وطالبناهم بالتواصل مع الموساد

تل أبيب/ طهران - (د ب أ)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه تلقى العديد من الرسائل من إيرانيين قلقين، وأوصى من يرغب منهم بالتواصل مع جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي، الموساد.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي نُشر بالفارسية على منصة إكس: "ربما تجدون هناك وسيلة جديدة لتحسين أوضاعكم". وقد أرفق الجيش الإسرائيلي بالبيان رابطا لموقع الموساد الإليكتروني.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه يتفهم صعوبة الأوضاع التي يعيشها الشعب في إيران، مضيفا أنه تلقى في الأيام الأخيرة العديد من الرسائل من أشخاص يعبرون عن قلقهم إزاء مستقبل بلادهم الغامض.

وأضاف البيان أنه حتى أفرادا من الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الإيرانية عبروا عن خوفهم ويأسهم وغضبهم إزاء ما يجري في إيران، وطلبوا من الجيش التواصل مع السلطات الإسرائيلية لمنع إيران من مواجهة المصير ذاته الذي لقيه كل من لبنان وغزة.

لكن الجيش أوضح أنه غير مسؤول عن مثل هذه الطلبات.

كما نصح جيش الاحتلال أيضا الأشخاص باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية عند التواصل مع السلطات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هذه الشبكات يمكن أن تُظهر المستخدم وكأنه يتواجد في بلد آخر.

لكن خدمات التصفح عبر الشبكات الخاصة لا تؤدي أداء جيدا بشكل خاص في إيران حاليا.

ووصفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل بيان الجيش بأنه "غير معتاد".

من جهة أخرى، أفادت منظمة نيتبلوكس المعنية بمراقبة القيود على الإنترنت اليوم الأربعاء بانقطاع الإنترنت تماما تقريبا في إيران وسط تبادل إطلاق النار المستمر مع إسرائيل.