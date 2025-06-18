إيران: دمّرنا دفاعات إسرائيل وفتحنا أبواب الجحيم على الصهاينة

وكالات

قال الحرس الثوري الإيراني في بيان، الأربعاء، إنه استخدم صواريخ "سجيل" الثقيلة بعيدة المدى في الموجة 12 الصاروخية ضد الكيان الإسرائيلي.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، أنه دمر الدفاعات الجوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وأجواء الأراضي المحتلة مفتوحة لصواريخه ومسيراته.

وأشار الحرس الثوري الإيراني، إلى أن الهجمات الصاروخية ستكون مركزة ومتواصلة و"فتحنا أبواب الجحيم على الصهاينة"، مضيفا "صواريخنا السريعة لن تترك الصهاينة لحظة واحدة خارج الملاجئ ومضت أيام دون أن يروا الشمس".

من جانبه، أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، اعتراض جميع الصواريخ القادمة من إيران.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، إنه تم رصد إطلاق 8 صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمهور الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

وأكد المصدر العسكري، اعتراض 4 صواريخ أطلقت من إيران. فيما أشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه تم اعتراض الصواريخ الإيرانية التي استهدفت منطقة تل أبيب الكبرى.

كانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أفادت برصد عمليات إطلاق صواريخ من إيران.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها، مطالبا مواطنيه بالدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر

وقبل وقت قليل، بث التلفزيون الرسمي الإيراني، تحذيرا لسكان حيفا الإسرائيلية بوجوب الإخلاء.