ناشطة إيرانية: الإطاحة بنظامنا تبدو أكثر احتمالًا وسط هجمات إسرائيل

برلين/ طهران - (د ب أ)

قالت المحامية الحقوقية الإيرانية نسرين ستوده إنها تعتقد أن إيران باتت أقرب من أي وقت مضى من تغيير النظام وسط الهجمات الإسرائيلية المستمرة.

ونقلت صحيفة "دي فيلت" عن ستوده اليوم الأربعاء قولها: "تبدو الإطاحة بالنظام محتملة أكثر الآن بالتأكيد".

وأضافت ستوده الحائزة على جائزة نوبل البديلة وجائزة سخاروف لحرية الفكر: "لقد فقدت القيادة الكثير من نفوذها وتبدو الآن عاجزة تماما".

وأشارت الناشطة، 62 عاما، إلى أنها لا تشك في أن أغلبية عظمى من الإيرانيين يعارضون حكم النظام الحالي في إيران، "ويمكن أن يضعف الضغط العسكري نظام الحكم".