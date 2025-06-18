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الأمم المتحدة تدعو لعدم "تدويل" القتال بين إسرائيل وإيران

09:29 م الأربعاء 18 يونيو 2025

أنطونيو جوتيريش

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وكالات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إلى تجنب "المزيد من التدويل" للصراع الإيراني الإسرائيلي.

وقال جوتيريش، في بيان اليوم: "إن أي تدخلات عسكرية إضافية يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة، ليس فقط على الأطراف المعنية ولكن على المنطقة بأكملها وعلى السلام والأمن الدوليين على نطاق واسع" .

وتأتي تصريحات المسؤول الأممي في الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لاستخدام الأصول العسكرية الأمريكية لضرب المنشآت النووية الإيرانية.

وقال ترامب، اليوم، عن إمكانية اتخاذ الولايات المتحدة إجراء ضد إيران: "قد أفعل ذلك، وقد لا أفعل"، مشيرًا إلى أن الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا فيما يتعلق بإيران وربما يحدث ذلك قبل نهاية الأسبوع.

وذكر ترامب، أن إيران تواصلت مع الولايات المتحدة الأمريكية "وهم يرغبون في التفاوض وإبرام صفقة وقد اقترحوا المجيء إلى البيت الأبيض"، وفق قوله.

وأضاف الرئيس الأمريكي، ردًا على سؤال عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قائلًا: "حظًا سعيدًا"، محذرًا "لقد نفد صبرنا بالفعل بشأن إيران".

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