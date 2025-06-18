"انهِ حربك أولا".. ترامب يرفض وساطة بوتين بين إيران وإسرائيل

وكالات

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التأكيد على استعداد موسكو للاضطلاع بدور الوساطة في الصراع الدائر بين إيران وإسرائيل، وهو ما عرضه الكرملين في الأسبوع الماضي ولم يلق ردًا من واشنطن.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في بيان، عقب اتصال بين بوتين ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، إن الرئيس الروسي أكد استعداد موسكو لتولّي الوساطة لدفع الحوار بين إسرائيل وإيران إلى الأمام، مشيرا إلى أن بوتين تواصل مع عدد من القادة الأجانب لعرض وساطة موسكو.

لكن في المقابل، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفضه للعرض الروسي، مشيرا إلى أن على الرئيس الروسي إنهاء حربه في أوكرانيا أولا.

وفي تصريح للصحفيين في البيت الأبي، قال ترامب إن نظيره الروسي عرض عليه تولّي الوساطة، مضيفا "طلبت منه أن يُسدني خدمة ويتوسط لنفسه.. لنهتم أولا بوساطة من أجل موسكو".

وتابع في حديث موّجه إلى الرئيس الروسي: "بإمكانك الاهتمام بالحرب بين إيران وإسرائيل لاحقا".