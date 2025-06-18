الجيش الإسرائيلي يطلب تمويلًا عاجلًا لتعزيز الملاجئ

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي قدم طلبًا عاجلًا لتمويل إضافي بـ100 مليون شيكل لتعزيز الملاجئ، مشيرة إلى أن المالية تؤخر التحويل.

ويأتي ذلك، في ظل تصاعد حدة الهجمات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران، إذ دخلت الحرب بين الطرفين في يومها السادس.

قال مسؤول عسكري إسرائيلي لشبكة "سي إن إن"، إن إيران أطلقت ما يقرب من 400 صاروخ باليستي و1000 طائرة بدون طيار على إسرائيل منذ بدء الصراع بين البلدين يوم الجمعة الماضي.

وأضاف المسؤول، أنه من بين تلك الصواريخ التي أطلقتها إيران، أصاب حوالي 20 صاروخًا باليستيًا مناطق مدنية في إسرائيل، وقُتل ما لا يقل عن 24 شخصًا في إسرائيل منذ أن بدأت طهران عمليتها.