وكالات

كذّب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة، التي يصر فيها على أن إدارته هي من أوقفت الصراع العسكري الذي استمر 4 أيام مع الجيش الباكستاني في مايو الماضي.

وأكد مودي، أن وقف النار مع باكستان، جاء بعد تفاهمات ومحادثات أجراها جيشا البلدين وليس نتيجة وساطة أمريكية، وفق وكالة "رويترز" البريطانية.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الهندي، ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي اليوم الأربعاء، خلال استقباله قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في البيت الأبيض. الأمر الذي من شأنه أن يثير غضب نيودلهي التي لطالما سعى ترامب وسلفه بايدن للتودد إليها ضمن محاولاتهم للتصدي للصين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، إن ترامب استقبل منير بعد أن دعا إلى منحه جائزة نوبل للسلام لمنعه حربا نووية بين الهند وباكستان.