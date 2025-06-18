مسؤول إسرائيلي: اعترضنا 4 صواريخ من بين 8 أطلقتها إيران

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، إنه تم رصد إطلاق 8 صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمهور الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

وأكد المصدر العسكري، اعتراض 4 صواريخ أطلقت من إيران. فيما أشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه تم اعتراض الصواريخ الإيرانية التي استهدفت منطقة تل أبيب الكبرى.

كانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أفادت برصد عمليات إطلاق صواريخ من إيران.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها، مطالبا مواطنيه بالدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر

وقبل وقت قليل، بث التلفزيون الرسمي الإيراني، تحذيرا لسكان حيفا الإسرائيلية بوجوب الإخلاء.

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن سفير إيران بالأمم المتحدة، إن طهران أبلغت واشنطن أنها سترد بحزم إذا تدخلت بشكل مباشر في الحملة الإسرائيلية.

وأكد مسؤول إيراني رفيع، أن دخول أمريكا المباشر على خط المواجهة مع الكيان الإسرائيلي يعني أن حزب الله سيتحرك، كما سيقابل بتهديد غير مسبوق لسفن الأعداء.

وأشار المسؤول الإيراني في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن تحرك إيران ضد الأهداف البحرية وتموضع الأعداء سيكون خيارا إذا دخلت أمريكا المواجهة.