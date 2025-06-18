بعد مقتل جندي.. ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال في غزة إلى 871 عسكريًا

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الأربعاء، مقتل الرقيب ستاف حافون من كتيبة الهندسة القتالية 603 في معركة جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية، أن الجندي قتل برصاصة قناص في خان يونس جنوبي غزة.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى ارتفاع عدد قتلاه العسكريين إلى 871 منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023.

وقالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، إنها استهدفت مقر قيادة وسيطرة للاحتلال في كيبوتس ناحل عوز برشقة صاروخية عيار 107 ملم.