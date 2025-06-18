إعلان

بعد مقتل جندي.. ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال في غزة إلى 871 عسكريًا

08:42 م الأربعاء 18 يونيو 2025

مقتل جددي إٍسرائيلي أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الأربعاء، مقتل الرقيب ستاف حافون من كتيبة الهندسة القتالية 603 في معركة جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية، أن الجندي قتل برصاصة قناص في خان يونس جنوبي غزة.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى ارتفاع عدد قتلاه العسكريين إلى 871 منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023.

وقالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، إنها استهدفت مقر قيادة وسيطرة للاحتلال في كيبوتس ناحل عوز برشقة صاروخية عيار 107 ملم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقتل جددي إٍسرائيلي مقتل الرقيب ستاف حافون كتيبة الهندسة القتالية 603 جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي إسرائيلي برصاصة قناص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الملاجئ Vs الصواريخ.. هكذا استهدفت إيران "غرف إسرائيل المحصنة"
ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى 6 بعد استخراج جثة سيدة
الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة
السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو