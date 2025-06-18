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مسؤول إسرائيلي: إيران هاجمتنا بـ400 صاروخ و1000 مسيّرة منذ بدء الحرب

08:31 م الأربعاء 18 يونيو 2025

الحرب الإٍسرائيلية على إيران

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وكالات

قال مسؤول عسكري إسرائيلي لشبكة "سي إن إن"، إن إيران أطلقت ما يقرب من 400 صاروخ باليستي و1000 طائرة بدون طيار على إسرائيل منذ بدء الصراع بين البلدين يوم الجمعة الماضي.

وأضاف المسؤول، أنه من بين تلك الصواريخ التي أطلقتها إيران، أصاب حوالي 20 صاروخًا باليستيًا مناطق مدنية في إسرائيل، وقُتل ما لا يقل عن 24 شخصًا في إسرائيل منذ أن بدأت طهران عمليتها.

وقبل قليل، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم اعتراض جميع الصواريخ القادمة من إيران.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر عسكري، أنه تم رصد إطلاق 8 صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل اليوم الأربعاء.

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