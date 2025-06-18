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إعلام عبري: إسرائيل لا تريد الانجرار لحرب تستمر طويلًَا

08:27 م الأربعاء 18 يونيو 2025

الهجوم على تل أبيب

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وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن الأيام المقبلة حاسمة في تل أبيب، حيث يقدر انضمام الأمريكيين للهجوم الكبير.

وذكرت الصحيفة العبرية، أنه في إسرائيل يُريدون إنهاء الحدث بسرعة وتجنب الانجرار إلى حرب تستمر لأشهر.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأربعاء، نقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن سفير إيران بالأمم المتحدة علي بحريني، قوله إن طهران أبلغت واشنطن أنها سترد بحزم إذا تدخلت بشكل مباشر في الحملة الإسرائيلية.

وقال مسؤول أمريكي وشخصان آخران مطلعان لشبكة "سي إن إن"، إنه من المتوقع أن يتم نشر مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد في أوروبا الأسبوع المقبل، بالقرب من الشرق الأوسط، مما يضع حاملة طائرات ثالثة على مقربة من الصراع بين إسرائيل وإيران.

وكان من المقرر نشر حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" في مسرح عمليات القيادة الأوروبية منذ أواخر العام الماضي. ولكن من المرجح أن تنتقل إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من إسرائيل، نظرًا للصراع الدائر مع إيران.

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