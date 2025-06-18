مسؤول إيراني: حزب الله سيتدخل إذا شاركت أمريكا في الهجوم الإسرائيلي

وكالات

قال مسؤول إيراني رفيع، الأربعاء، إن دخول أمريكا المباشر على خط المواجهة مع الكيان الإسرائيلي يعني أن حزب الله سيتحرك، كما سيقابل بتهديد غير مسبوق لسفن الأعداء.

وأشار المسؤول الإيراني في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن تحرك إيران ضد الأهداف البحرية وتموضع الأعداء سيكون خيارا إذا دخلت أمريكا المواجهة.

ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن سفير إيران بالأمم المتحدة علي بحريني، قوله إن طهران أبلغت واشنطن أنها سترد بحزم إذا تدخلت بشكل مباشر في الحملة الإسرائيلية.

وقال مسؤول أمريكي وشخصان آخران مطلعان لشبكة "سي إن إن"، إنه من المتوقع أن يتم نشر مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد في أوروبا الأسبوع المقبل، بالقرب من الشرق الأوسط، مما يضع حاملة طائرات ثالثة على مقربة من الصراع بين إسرائيل وإيران.

كان من المقرر نشر حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد في مسرح عمليات القيادة الأوروبية منذ أواخر العام الماضي. ولكن من المرجح أن تنتقل إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من إسرائيل، نظرًا للصراع الدائر مع إيران.

في الوقت ذاته، أفادت شبكة "سي إن إن"، بأن حاملة طائرات أخرى في طريقها إلى الشرق الأوسط، حيث ستنضم إلى حاملة الطائرات الأمريكية "كارل فينسون" أو تحل محلها.

وقالت الشبكة الأمريكية، إن الجيش الأمريكي يستخدم حاملات الطائرات لاستعراض قوته في أي مكان في العالم، وهي من أوائل السفن التي تُنشر في أوقات الأزمات. بإمكانها حمل عشرات الطائرات القادرة على شنّ ضربات، واعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة، وترافقها سفن حربية قادرة على الدفاع ضد التهديدات الجوية والبحرية والغواصات.