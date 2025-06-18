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إيران تصدر تحذيرًا بالإخلاء لسكان حيفا الإسرائيلية

08:03 م الأربعاء 18 يونيو 2025

لحظة إصابة الصواريخ الإيرانية أهدافها في حيفا الإس

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وكالات

بث التلفزيون الرسمي الإيراني، الأربعاء، تحذيرا لسكان حيفا الإسرائيلية بوجوب الإخلاء.

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن سفير إيران بالأمم المتحدة، إن طهران أبلغت واشنطن أنها سترد بحزم إذا تدخلت بشكل مباشر في الحملة الإسرائيلية.

وأكد مسؤول إيراني رفيع، أن دخول أمريكا المباشر على خط المواجهة مع الكيان الإسرائيلي يعني أن حزب الله سيتحرك، كما سيقابل بتهديد غير مسبوق لسفن الأعداء.

وأشار المسؤول الإيراني في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن تحرك إيران ضد الأهداف البحرية وتموضع الأعداء سيكون خيارا إذا دخلت أمريكا المواجهة.

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