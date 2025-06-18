مسؤول أمريكي: إيران ووكلاؤها قادرون على استهداف قواتنا إذا دخلنا الحرب

وكالات

قال مسؤول أمريكي، إن لا أحد يعرف ما سيفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران والخيارات بين المفاوضات وتوجيه ضربة عسكرية.

وذكر المسؤول الأمريكي لقناة الجزيرة، أن خيار توجيه ضربة عسكرية لمنشأة فوردو النووية الإيرانية يتطلب دراسة التداعيات وردود فعل إيران، مضيفًا "لدى إيران ووكلائها بالمنطقة القدرات لمهاجمة قواتنا إذا دخلنا الحرب".

وأشار المسؤول إلى أنه وفقًا للتقديرات الأمريكية، فإن إيران ووكلائها سيهاجمون القوات الأمريكية في حال توجيه واشنطن ضربة لطهران، موضحًا أن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط اتخذت إجراءات الحماية القصوى.

وصرح المسؤول الأمريكي، أن حاملة الطائرات "فورد" تنضم قريبًا إلى الأسطول السادس في المتوسط وفق جدول مسبق، موضحًا أن "فورد" ومجموعتها الضاربة ستوفر الحماية لقواتنا وتعزز من إجراءات الردع.

وأكد المسؤول أنه لم تتوجه أي من قاذفات "بي 2" إلى الشرق الأوسط بعد، لافتًا إلى أن إسرائيل تعترض معظم الصواريخ الإيرانية لكن عددًا منها نجح في اختراق منظومات الدفاع.