حاملة طائرات أمريكية ثالثة تستعد للانتشار قرب إسرائيل

وكالات

قال مسؤول أمريكي وشخصان آخران مطلعان لشبكة "سي إن إن"، إنه من المتوقع أن يتم نشر مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد في أوروبا الأسبوع المقبل، بالقرب من الشرق الأوسط، مما يضع حاملة طائرات ثالثة على مقربة من الصراع بين إسرائيل وإيران.

كان من المقرر نشر حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد في مسرح عمليات القيادة الأوروبية منذ أواخر العام الماضي. ولكن من المرجح أن تنتقل إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من إسرائيل، نظرًا للصراع الدائر مع إيران.

في الوقت ذاته، أفادت شبكة "سي إن إن"، بأن حاملة طائرات أخرى في طريقها إلى الشرق الأوسط، حيث ستنضم إلى حاملة الطائرات الأمريكية "كارل فينسون" أو تحل محلها.

وقالت الشبكة الأمريكية، إن الجيش الأمريكي يستخدم حاملات الطائرات لاستعراض قوته في أي مكان في العالم، وهي من أوائل السفن التي تُنشر في أوقات الأزمات. بإمكانها حمل عشرات الطائرات القادرة على شنّ ضربات، واعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة، وترافقها سفن حربية قادرة على الدفاع ضد التهديدات الجوية والبحرية والغواصات.