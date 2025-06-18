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عبد العاطي يحذّر من تداعيات التصعيد الإسرائيلي على المنطقة

07:11 م الأربعاء 18 يونيو 2025

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

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القاهرة - (د ب أ)

بحث وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، ونظيره الصيني وانج يي، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية، وأحدث مستجدات الوضع في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين أعربا خلاله عن الاعتزاز بما تشهده السنوات الأخيرة من تطور في العلاقات المصرية - الصينية في المجالات المختلفة، والتطلع للعمل بشكل مشترك للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين الصديقين.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن عبد العاطي تناول خلال الاتصال تطورات التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، والجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد بالمنطقة وتحييد خطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، محذرًا من التداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا أنه لا بديل عن اللجوء للحلول الدبلوماسية والسياسية وضرورة خفض التصعيد وتحييد خطر اشتعال الأوضاع وانزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة، وذلك من خلال بذل المساعي الحثيثة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة لمسار المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد للوصول إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الصيني تطابق الموقفين المصري والصيني، مشيدًا بالبيان المشترك الذي صدر يوم 16 يونيو من 24 دولة عربية وإسلامية بمبادرة مصرية والذي شدد على ضرورة وقف إطلاق النار والعودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني.

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بدر عبد العاطي وزير الخارجية الدكتور وانج يي إيران وإسرائيل
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