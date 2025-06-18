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إعلام عبري: السماح بسفر إسرائيليين يوم الجمعة وفق استثناءات

06:58 م الأربعاء 18 يونيو 2025

شركة العال الإسرائيلية

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وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" في تغريدة لها قبل أن تحذفها، الأربعاء، إن إسرائيل ستسمح بسفر الأجانب والدبلوماسيين يوم الجمعة لأول مرة منذ اندلاع الحرب مع إيران.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه سيسمح بسفر الإسرائيليين يوم الجمعة بعد الحصول على موافقة لجنة الاستثناءات.

وأعلنت شركة "العال"، أكبر شركة طيران في إسرائيل، الثلاثاء أنه من المتوقع أن يجري نقل الدفعة الأولى من الإسرائيليين العالقين في الخارج بسبب تصاعد الصراع مع إيران إلى إسرائيل اعتبارا من يوم غد الأربعاء، موضحًة: "الأربعاء من المرجح أن نجري رحلات إنقاذ من الوجهات التالية: لارنكا في قبرص، أثينا، روما، ميلانو، وباريس".

ووفقا لصحيفة جيروزاليم بوست، هناك ما يقرب من 150 ألف إسرائيلي عالقين حاليا في الخارج.

وسيجري إخطار الركاب الذين سيجري نقلهم على مدار اليوم، وفقا لشركة العال، وقد تم حجز الرحلات بالكامل بالفعل، تمكن الإسرائيليون من التسجيل مسبقا للرحلات الخاصة.

كما أعلنت شركة "إير حيفا" للرحلات الجوية أنها ستقدم، اعتبارا من اليوم الأربعاء، "رحلات إنقاذ" من قبرص إلى مدينة حيفا الساحلية الإسرائيلية، وذكرت الشركة أنها تتوقع تشغيل حوالي تسع رحلات يوميا على هذا المسار في الأيام القادمة.

وبسبب الصراع مع إيران، لم تكن هناك رحلات جوية من وإلى إسرائيل في الأيام الأخيرة، وأفادت شركة العال أنه "وفقا لقرار الدولة"، فسوف يستمر منع الرحلات الجوية من إسرائيل إلى الخارج.

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