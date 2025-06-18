أمريكا: سنجلي مواطنينا من إسرائيل برحلات جوية وبحرية

وكالات

قال السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي، إن السفارة الأمريكية تنظم إجلاء مواطنيها الراغبين في مغادرة إسرائيل برحلات جوية وبحرية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد رفعت أمس الاثنين، تحذيرها بشأن السفر إلى إسرائيل إلى أعلى مستوى، محذرة المواطنين الأمريكيين من السفر إلى هناك.

وجاء ذلك بعد سماح وزارة الخارجية لأفراد عائلات موظفي الحكومة الأمريكية وكذلك الموظفين غير الأساسيين بالمغادرة طواعية وسط الهجمات المتبادلة المستمرة بين إسرائيل وإيران.

وبالإضافة إلى المغادرة المسموح بها، قالت السفارة الأمريكية الأحد إنه "نتيجة للوضع الأمني الحالي والصراع المستمر بين إسرائيل وإيران، وجهت السفارة الأمريكية جميع موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم بمواصلة الاحتماء في أماكن إقامتهم وبالقرب منها حتى إشعار آخر".

ويتزامن ذلك مع التصعيد العسكري الخطير الذي يشهده القتال بين إسرائيل وإيران والذي دخل يومه السادس على التوالي، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين من الجانبين.