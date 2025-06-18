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وزير الدفاع الأمريكي: لن أكشف عما إذا كنت قدّمت خيارات لضرب إيران

06:41 م الأربعاء 18 يونيو 2025

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

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وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الأربعاء، إن إيران هي الممول الرئيسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وأشار هيجسيث، إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تعمل على رفع مستوى جاهزية الجيش وإعادة تأسيس معادلة الردع، مؤكدا أن إيران باتت الآن تفهم ما يقوله الرئيس دونالد ترامب فقد منحهم فرصة لمدة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق ولم يلتزموا.

وأوضح هيجسيث، أنه لن يكشف عما إذا كان قدم خيارات للرئيس ترامب بشأن توجيه ضربة لإيران.

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي نقل مقاتلات إلى الشرق الأوسط.

وأوضح مسؤول أمريكي، أن عمليات النشر في الشرق الأوسط تشمل طائرات مقاتلة إف 16 وإف 22 وإف 35.

وأشار مسؤولون أمريكيون، إلى أن نشر المقاتلات بالشرق الأوسط طابعه دفاعي وشاركت في إسقاط مسيرات ومقذوفات إيرانية.

وأكد مسؤول أمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن "البنتاجون" يلعب دوره في توفير خيارات في حال فشل الدبلوماسية مع إيران.

وكشفت مصادر مطلعة في البنتاجون، أن قاذفات بي 52 توفر خيارات في حال فشل الدبلوماسية مع إيران، مشيرين إلى أن قاذفات بي 52 تتمركز حاليا في جزيرة دييجو جارسيا في المحيط الهندي.

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