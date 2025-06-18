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إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي هاجم مقر قيادة الأمن الداخلي بإيران

06:28 م الأربعاء 18 يونيو 2025

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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وكالات

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلًا عن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "هاجم مقر قيادة الأمن الداخلي للنظام الإيراني".

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال في بيان، تدمير 3 مروحيات عسكرية من طراز كوبرا إثر استهداف قاعدة عسكرية في منطقة كرمانشاه غربي إيران.

وأفاد موقع "نور نيوز" الإيراني، باستهداف مطار بايام بمدينة كرج بقصف صاروخي إسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي شنّ ضربات على "أهداف عسكرية" في العاصمة الإيرانية طهران، وقد سُمع دوى انفجار بعد ظهر الأربعاء في شمال طهران، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وتزامن وقوع هذا الانفجار الذي لم يعرف سببه مع انفجارات مماثلة عدة في شرق طهران. وأغلقت جادة والي نصر التي تمتد من شمال العاصمة الإيرانية إلى جنوبها في شكل جزئي، وفق وكالة فرانس برس.

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يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي استهداف قاعدة عسكرية إيران وإسرائيل الجيش الإسرائيلي
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