إعلان

إيران: لا تفاوض تحت الإكراه وسنرد على أي تهديد بتهديد مضاد

06:19 م الأربعاء 18 يونيو 2025

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أن طهران لا تفاوض تحت الإكراه ولن تقبل السلام تحته وبالتأكيد ليس مع من يشعل الحروب.

وشددت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، على أن إيران سترد على أي تهديد بتهديد مضاد وعلى أي إجراء بإجراءات مماثلة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن إيران تمر بـ"مشاكل جمة" داعيًا طهران إلى التفاوض و"الاستسلام غير المشروط".

وأشار ترامب إلى أن "إيران تواصلت معنا، وهم يرغبون في التفاوض"، دون أن يوضح طبيعة هذا التواصل أو الجهات التي قامت به.

وردًا على سؤال بشأن احتمال تنفيذ ضربة أمريكية ضد المنشآت النووية الإيرانية، قال ترامب: "قد أقوم بذلك أو لا أقوم، لا أحد يعرف"، مكتفيًا بالإشارة إلى أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة.

وفي حديثه عن الوضع العسكري، زعم الرئيس الأمريكي أن "إيران لم يعد لديها أي دفاعات جوية"، مؤكدًا أن "إسرائيل سيطرت تمامًا على الأجواء الإيرانية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة الحرب الإسرائيلية على إيران الرد الإيراني إيران سترد على أي تهديد التفاوض والاستسلام غير المشروط
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الملاجئ Vs الصواريخ.. هكذا استهدفت إيران "غرف إسرائيل المحصنة"
ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى 6 بعد استخراج جثة سيدة
الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة
السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو