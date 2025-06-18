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ترامب: طلبت من نتنياهو الاستمرار في الحرب.. ولا مساعدات إضافية من واشنطن

05:45 م الأربعاء 18 يونيو 2025

دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا فيما يتعلق بإيران وربما يحدث ذلك قبل نهاية الأسبوع.

وذكر ترامب، أن إيران تواصلت مع الولايات المتحدة الأمريكية "وهم يرغبون في التفاوض وإبرام صفقة وقد اقترحوا المجيء إلى البيت الأبيض"، وفق قوله.

وأضاف ترامب ردًا على سؤال عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قائلًا: "حظًا سعيدًا"، محذرًا "لقد نفد صبرنا بالفعل بشأن إيران".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أبلغ رئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن يستمر، مضيفًا "ولم أعط أي مؤشر على أن الولايات المتحدة ستقدم المزيد من المساعدة".

وأشاد ترامب بنتنياهو، قائلًا: "رئيس الوزراء الإسرائيلي يبلي بلاء حسنًا".

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه اضطر للعودة من كندا مبكرًا قبل حضور قمة مجموعة السبع G7 (للتعامل مع النزاع في الشرق الأوسط).

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الاستمرار في الحرب الرد الإ]يراني. الحرب الإسرائيلية على غزة إيران تواصلت مع أمريكا المرشد الأعلى الإيراني بنيامين نتنياهو
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