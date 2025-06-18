ترامب: ربما نضرب إيران أو لا.. لا أحد يعرف

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن إيران تمر بـ"مشاكل جمة" داعيًا طهران إلى التفاوض و"الاستسلام غير المشروط".

وأشار ترامب إلى أن "إيران تواصلت معنا، وهم يرغبون في التفاوض"، دون أن يوضح طبيعة هذا التواصل أو الجهات التي قامت به.

وردًا على سؤال بشأن احتمال تنفيذ ضربة أمريكية ضد المنشآت النووية الإيرانية، قال ترامب: "قد أقوم بذلك أو لا أقوم، لا أحد يعرف"، مكتفيًا بالإشارة إلى أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة.

وفي حديثه عن الوضع العسكري، زعم الرئيس الأمريكي أن "إيران لم يعد لديها أي دفاعات جوية"، مؤكدًا أن "إسرائيل سيطرت تمامًا على الأجواء الإيرانية".