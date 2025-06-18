الوكالة الدولية: ارتفاع إشعاعي طفيف في منشأة نطنز الإيرانية

(وكالات)

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم الأربعاء، تسجيل ارتفاع طفيف في مستويات الإشعاع داخل منشأة "نطنز" النووية الإيرانية، مؤكدًا أن هذا الارتفاع لا يشكّل خطرًا مباشرًا على السكان أو البيئة المحيطة.

وقال جروسي، في مقابلة مع وكالة أنباء "بلومبرج"، إن "تجاوزًا طفيفًا للمستوى الإشعاعي الطبيعي تم رصده داخل المحيط الوقائي للمنشأة"، مضيفًا أن منشأة نطنز تُعد الأكثر تضررًا بين المنشآت النووية الإيرانية، في إشارة إلى الهجمات الأخيرة التي نفذتها إسرائيل ضد بنى تحتية نووية وعسكرية داخل إيران.

وفي تصريح منفصل أدلى به لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، شدد جروسي على أن الوكالة "لم ترصد أي أدلة تشير إلى وجود جهد ممنهج من قبل إيران لتطوير سلاح نووي"، محذرًا في الوقت ذاته من مخاطر استهداف المنشآت النووية خلال النزاعات، لما قد يترتب عليها من تداعيات "خطيرة على الأمان النووي والسلامة الإقليمية والدولية".