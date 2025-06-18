مسؤول روسي: لا عجز في سوق النفط العالمي رغم توترات الشرق الأوسط

سان بطرسبرج- دينا خالد:

استبعد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك وجود نقص في المعروض النفطي بالأسواق العالمية رغم التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن المخاطر الجيوسياسية تنعكس على الأسعار.

جاء ذلك خلال تصريحات له على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، قائلا: "لا يوجد عجز فعلي.. التوازن في السوق موجود، وتستمر عمليات الإمداد بشكل طبيعي لكن السوق يأخذ في الاعتبار بعض المخاطر، وهذا ما ينعكس على الأسعار".

وردا على استفسار حول تأثير التوترات على الصادرات الروسية من الخام، نفى نوفاك، وجود أي مخاطر على صادرات روسيا من الخام.

وأضاف نوفاك: "لا نرى أي مؤشرات على ذلك. يتم تزويد السوق بكامل احتياجاته من الطاقة، سواء للسوق المحلي أو للتصدير".

وانطلقت اليوم أنشطة وفعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دولية وعربية واسعة في الحدث، الذي يستقطب سنويا آلاف المشاركين والخبراء.

ويعقد المنتدى في نسخته الـ28 هذا العام في الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري، والموضوع الرئيسي للحدث هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".