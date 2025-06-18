إعلان

إسرائيل تشن غارات عنيفة على طهران الآن

04:29 م الأربعاء 18 يونيو 2025

إسرائيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجار شرق العاصمة طهران وسط تصاعد الدخان من المنطقة، بالتزامن مع اليوم السادس للحرب بين إسرائيل وإيران.

وذكرت وكالة فرانس برس "أ.ف.ب"، أن انفجارات قوية جديدة دوت في شرق طهران. كما أفادت مصادر إعلامية بسماع عدة انفجارات في تلك المنطقة، وتفعيل الدفاعات الجوية فيها.

وقالت فرانس برس، إن انفجارًا وقع أيضًا في شمال العاصمة طهران، وشهدت المنطقة إغلاقًا جزئيًا لإحدى الطرق الرئيسية.

وأوضحت مصادر أن الغارات استهدفت مواقع جديدة في مدينة كرج في محافظة البرز وكذلك في طهران.

ومن جابنه، أعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة شن غاراته على إيران، قائلًا في بيان: "قواتنا تهاجم أهدافًا عسكرية في طهران".

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه قصف أكثر من 1100 هدف في إيران منذ بداية عمليته العسكرية التي أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، يوم الجمعة الماضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل طهران مدينة كرج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الملاجئ Vs الصواريخ.. هكذا استهدفت إيران "غرف إسرائيل المحصنة"
ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى 6 بعد استخراج جثة سيدة
الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة
السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو