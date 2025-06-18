إسرائيل تشن غارات عنيفة على طهران الآن

وكالات

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجار شرق العاصمة طهران وسط تصاعد الدخان من المنطقة، بالتزامن مع اليوم السادس للحرب بين إسرائيل وإيران.

وذكرت وكالة فرانس برس "أ.ف.ب"، أن انفجارات قوية جديدة دوت في شرق طهران. كما أفادت مصادر إعلامية بسماع عدة انفجارات في تلك المنطقة، وتفعيل الدفاعات الجوية فيها.

وقالت فرانس برس، إن انفجارًا وقع أيضًا في شمال العاصمة طهران، وشهدت المنطقة إغلاقًا جزئيًا لإحدى الطرق الرئيسية.

وأوضحت مصادر أن الغارات استهدفت مواقع جديدة في مدينة كرج في محافظة البرز وكذلك في طهران.

ومن جابنه، أعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة شن غاراته على إيران، قائلًا في بيان: "قواتنا تهاجم أهدافًا عسكرية في طهران".

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه قصف أكثر من 1100 هدف في إيران منذ بداية عمليته العسكرية التي أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، يوم الجمعة الماضي.