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دوي انفجار شرق العاصمة الإيرانية طهران

03:54 م الأربعاء 18 يونيو 2025

الحرب الإسرائيلية على إيران

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وكالات

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجار شرق العاصمة طهران.


وأعلن مسؤول استخباراتي إسرائيلي، اليوم، أن إسرائيل دمرت نحو 40% من الصواريخ الإيرانية الأيام الماضية.


ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن المسؤول الإسرائيلي قوله، إن إيران تمتلك نحو 2000 صاروخ.


ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال، أن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت 40 هدفًا عسكريًا غرب إيران صباح اليوم، بما فى ذلك صواريخ موجهة نحو إسرائيل.


وقال الجيش في بيان اليوم، نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن العملية شملت نحو 25 طائرة، كما شملت الأهداف صواريخ موجهة نحو إسرائيل، ومنشآت تخزين صواريخ وجنودًا إيرانيين.

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