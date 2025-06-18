وزير الدفاع الإسرائيلي يقر تخفيف سياسة الحماية

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه صدّق على توصية الجيش الإسرائيلي وقيادة الجبهة الداخلية بتخفيف سياسة الحماية والسلامة.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه سيُعاد فتح الأنشطة الاقتصادية في إسرائيل تدريجيًا والسماح للمواطنين تدريجيًا بالعودة للروتين.

ومن جانبها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنه بعد تقييم الأوضاع تقرر خفض التشديدات في سياسات وتعليمات الاحتماء والسلامة اعتبارًا من مساء اليوم الأربعاء.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه سيجري تغيير جميع مناطق البلاد باستثناء 8 مناطق وتجمعات قريبة من قطاع غزة من النشاط الأساسي إلى النشاط المحدود.

ويأتي ذلك على الرغم من الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد إيران والتي دخلت يومها السادس على التوالي.

وأعلن جيش الاحتلال، في بيان الأربعاء، أن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت 40 هدفًا عسكريًا غرب إيران صباح اليوم، بما فى ذلك صواريخ موجهة نحو إسرائيل.

وقال البيان، الذي نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن العملية شملت نحو 25 طائرة، كما شملت الأهداف صواريخ موجهة نحو إسرائيل، ومنشآت تخزين صواريخ وجنودًا إيرانيين.









