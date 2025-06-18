بوتين يعرض وساطة روسية لاحتواء التصعيد بين إيران وإسرائيل

(وكالات)



أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده لتقديم وساطة دبلوماسية من أجل دفع الحوار بين إيران وإسرائيل، في ظل تصاعد التوتر بين الطرفين.



وأوضح بيان صادر عن القصر الرئاسي الروسي (الكرملين)، أن المحادثات تناولت التطورات الأخيرة في المنطقة، حيث شدد بوتين على أن موسكو مستعدة لتقديم الدعم اللازم للأطراف المعنية بغرض التوصل إلى حلول سلمية للأزمة.



ووفق البيان، ناقش الزعيمان المخاطر المتزايدة التي يفرضها استمرار التصعيد، وأكدا قلقهما المشترك من تداعياته السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.



كما شدد الجانبان على أهمية وقف الأعمال العسكرية بشكل عاجل، وضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.



وأشار الكرملين إلى أن الرئيس الروسي أطلع نظيره الإماراتي على الاتصالات التي أجراها مؤخرًا مع عدد من قادة العالم بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، في إطار مساعي بلاده لاحتواء التصعيد ودفع الحلول السياسية.





