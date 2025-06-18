إسرائيل تستهدف منشأتين لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في إيران

(وكالات)

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن لديها معلومات تؤكد استهداف الجيش الإسرائيلي لمنشأتين إيرانيتين لتصنيع أجهزة الطرد المركزي، وذلك في إطار الضربات الأخيرة التي نُفذت داخل إيران.

وبحسب الوكالة، فإن إحدى الغارات طالت ورشة تصنيع في مدينة كرج، بينما استهدفت الأخرى مركزًا للأبحاث في العاصمة طهران.

وأضافت أن مبنى يُستخدم في تصنيع واختبار دوّارات أجهزة الطرد المركزي تعرّض لأضرار في موقع طهران، في حين تضررت مبنيان آخران في ورشة كرج كانا مخصصين لإنتاج مكونات مختلفة من أجهزة الطرد.

وتأتي هذه الضربات في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات بين إيران وإسرائيل، على خلفية البرنامج النووي الإيراني وتهديد إسرائيل بشن عملية كبيرة غير مسبوقة ضد إيران نهاية الأسبوع الجاري.