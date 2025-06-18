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روسيا تحذر من كارثة وشيكة بسبب الضربات الإسرائيلية على النووي الإيراني

02:55 م الأربعاء 18 يونيو 2025

روسيا

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وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية، نحن على بعد مليمترات من الكارثة بسبب الضربات الإسرائيلية اليومية على البنية التحتية النووية لإيران.

وحذرت روسيا، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة من تقديم أي مساعدة عسكرية مباشرة لإسرائيل في حربها على إيران، أو "حتى مجرد التفكير في الأمر".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن أي مساعدة عسكرية أمريكية لإسرائيل خطوة نحو زعزعة جذرية للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف ريابكوف، في تصريحات لوكالة "إنترفاكس الروسية": "الولايات المتحدة كانت دائمًا في طليعة العمليات العسكرية في مختلف أنحاء العالم، ولا يمكن القول إنها لم تتدخل من قبل، لكنها الآن تسلك منحى أكثر خطورة".

ويأتي التحذير الروسي في ظل التصعيد الخطير الذي تشهده الحرب بين إيران وإسرائيل والتي دخلت يومها السادس.

وأعلن جيش الاحتلال، في بيان الأربعاء، أن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت 40 هدفًا عسكريًا غرب إيران صباح اليوم، بما فى ذلك صواريخ موجهة نحو إسرائيل.

وقال البيان، الذي نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن العملية شملت نحو 25 طائرة، كما شملت الأهداف صواريخ موجهة نحو إسرائيل، ومنشآت تخزين صواريخ وجنودًا إيرانيين.

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