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إيران تعلن اعتقال عنصرين من الموساد خططا لهجوم تخريبي بطهران

02:52 م الأربعاء 18 يونيو 2025

إيران

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وكالات

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، اعتقال عنصرين تابعين لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" في منطقة بهارستان جنوب غربي طهران، كانا يخططان لتنفيذ عملية "تخريبية"، بحسب ما نقلته وكالة فارس الإيرانية.

ووفقًا للتقرير، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "كميات كبيرة من المواد المتفجرة، وطائرات مسيرة صغيرة، وأسلحة، ومعدات للتحكم عن بعد"، كانت بحوزة الموقوفين، في ما وصفته الوكالة بأنه "إحباط لمحاولة كبرى لاستهداف مواقع داخل البلاد".


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إيران هجوم تخريبي طهران
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