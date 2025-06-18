وزير الدفاع الألماني لإيران: لم يفت بعد أوان التفاوض

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، تأكيده أن ألمانيا أوضحت لإيران أنه "لم يفت بعد أوان الجلوس إلى طاولة المفاوضات".



ومن جانبه، قال وزير الخارجية الألماني، يوهان دافيد فاديفول، إن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط يهدد بجر دول أخرى إلى النزاع.



وتأتي دعوات المسؤولون الألمان للتهدئة في ظل التصعيد الخطير الذي تشهده الحرب بين إيران وإسرائيل والتي دخلت يومها السادس.

وأعلن جيش الاحتلال، في بيان الأربعاء، أن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت 40 هدفًا عسكريًا غرب إيران صباح اليوم، بما فى ذلك صواريخ موجهة نحو إسرائيل.



وقال البيان، الذي نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن العملية شملت نحو 25 طائرة، كما شملت الأهداف صواريخ موجهة نحو إسرائيل، ومنشآت تخزين صواريخ وجنودًا إيرانيين.